Villabate, la Nuova Dc: "Il paese è abbandonato a se stesso"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Villabate, paese abbandonato a se stesso... Tutti vogliamo vivere in un paese civile, se per civile s'intende un paese che funziona, con le scuole aperte, i trasporti efficienti, la viabilità scorrevole, il commercio florido ed una qualità della vita accettabile. Forse tutto questo possiamo pretenderlo in una cittadina del Nord Italia oppure in una capitale europea, ma non certo a Villabate.

Nei racconti dei nostri genitori e nonni, tutti noi abbiamo sentito dire: Villabate è stata una bellissima cittadina, ai nostri tempi funzionava tutto ed eravamo una bella comunità, certo i tempi cambiano e oggi non possiamo guardare al passato con molta nostalgia. Quindi la domanda è: cosa possiamo fare noi cittadini per migliorare la nostra comunità? Possiamo migliorare noi stessi e cosi facendo miglioriamo le persone che ci circondano. Iniziamo con l'essere più tolleranti, più comprensivi, più disponibili con chi ha più bisogno impegniamoci a differenziare correttamente ed a rispettare il nostro territorio, avviciniamoci alle associazioni cittadine (sportive, teatrali,culturali e di beneficenza), avviciniamoci alla politica intesa come fulcro di idee e di programmi futuri e pretendiamo normalità dai nostri amministratori.

Di contro cosa deve fare la politica: amministrare bene, dimostrare vicinanza ai cittadini e dimostrare disponibilità a tutti coloro vogliano fare qualcosa di buono per il paese senza guardare nessun colore politico. Ricordo quando non tanto tempo fa si organizzavano la Festa dei morti, l'estate di San Martino, i mercatini di Natale, il carnevale, la fiera del libro, la fiera agroalimentare, la tombolata, la notte bianca, le feste del paese, le gimkane, giochi senza frontiere...e adesso nulla di tutto questo.Per ricostruire un tessuto sociale sano occorre il dialogo tra amministrazione e cittadino, occorre ripristinare il rapporto con le associazioni, creare un tavolo serio di lavoro con una giusta programmazione degli eventi e iniziative.

Non bastano i proclami sulla nuova piazza della Regione, che potrebbe essere una bella infrastruttura ma serve a ben poco, non bastano i proclami sulle nuove telecamere, se non c'è personale sufficiente per sbobinare le immagini, non bastano le soluzioni dei doppi turni e annunci sul rifacimento del manto stradale, occorre ben altro prima, occorre preparare il terreno che possa ospitare le condizioni per poter migliorare le condizioni di vivibilità. E allora ripartiamo dal dialogo, come strumento di comunicazione e democrazia, la stessa amministrazione dovrebbe ascoltare le istanza di gruppi di minoranza ed essere più vicini ai cittadini".

Valerio Pietraperzia, coordinatore della Nuova Democrazia Cristiana, sezione Villabate