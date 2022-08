VIDEO | Urla in Consiglio, votazione da ripetere e Forello sbotta: "Come c... è possibile? Vergogna!"

Parte con un errore la prima votazione per l'elezione del presidente del Consiglio comunale. In Aula è scoppiato il caos quando il consigliere Ugo Forello si è accorto che le schede per le votazioni non erano state siglate, come prevede l'art. 46 comma 5 dello statuto, dagli scrutatori. Dopo una mini sospensione, il vizio di forma è stato acclarato dagli scrutatori eletti - Giuseppe Milazzo, Alessandro Anello e Valentina Chinnici - si è, dunque, deciso di ripetere la votazione. Non prima della sfuriata del consigliere Forello, che ha gridato "vergogna" e "ignoranti" all'indirizzo della presidenza, retta da Ottavio Zacco (consigliere più anziano per voti), e del seggio formato dai tre scrutatori.