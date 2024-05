VIDEO | Lollobrigida prova a farsi perdonare dopo la gaffe: "Aumentate le quote tonno per i pescatori siciliani"

Dal G7 a Siracusa il ministro dell'Agricoltura annuncia misure straordinarie per il Mezzogiorno: "Strumentalizzato un mio lapsus, governo impegnato per sostenere pescatori, allevatori e contadini. Bando da 250 milioni per l'agrisolare"