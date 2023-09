Il vicesindaco Carolina Varchi sceglie Roma e lascia la Giunta: da lunedì via al rimpasto

"Tra poco cesserà il mio impegno da vicesindaco e assessore comunale al Bilancio", sono le parole di Carolina Varchi, che è anche deputato nazionale di Fratelli d'Italia, alla convention "L'Italia vincente" che si sta svolgendo in città, che danno ufficialmente il via al rimpasto di Giunta. Che, come ha annunciato a margine della stessa manifestazione politica il sindaco, Roberto Lagalla, inizierà lunedì con "un confronto con Forza Italia ed i partiti di maggioranza".

La spaccatura sarebbe aperta da tempo nella maggioranza e tutto era partito già dalla composizione della Giunta: quando Lagalla venne eletto, infatti, Forza Italia indicò tre nomi: Andrea Mineo, Rosi Pennino e Aristide Tamajo, i primi due in quota Gianfranco Miccichè, il terzo dell'area del presidente della Regione Renato Schifani. Ma questo era avvenuto prima del divorzio fra l'ex presidente dell'Ars e l'attuale governatore ed è per questo che da settimane l'ala legata a Schifani reclama spazio in Giunta.

Varchi - che ha spiegato che l'impegno tra le due cariche "è molto faticoso" - lascia libero un posto in Fratelli d'Italia. Proprio mentre Andrea Mineo ha ufficializzato il suo passaggio da Forza Italia al partito della premier Giorgia Meloni. A Sala delle Lapidi partono quindi le grandi manovre.

"Da lunedì vedremo quali saranno le richieste dei partiti - ha detto Lagalla - che fino a questo momento, mi sembra, riguardano la richiesta di Forza Italia di una sostituzione della propria squadra di governo. Ne parleremo con Forza Italia prima di tutti: ovviamente, siccome si tratta di sostituire alcuni rappresentanti nel governo della città, affronteremo il tema in un dialogo più ampio all'interno della maggioranza".

Da una nota del capogruppo della Dc in Consiglio comunale, Domenico Bonanno, è facile capire che il partito rivendica un ruolo più rilevante e che non ha intenzione di restare a guardare: "Prendiamo atto della volontà del sindaco di voler avviare un confronto con i partiti di maggioranza, così da procedere con il rimpasto della Giunta, e fa bene a partire dal primo partito della coalizione che ha manifestato la legittima esigenza di sostituire alcuni suoi rappresentanti. Ma come avevo già annunciato nelle scorse settimane, la sostituzione di alcuni assessori è certamente un tema che riguarda tutta la coalizione anche perché, per noi, è necessario e dirimente che vengano rispettati i nuovi equilibri d'aula".

Bonanno aggiunge: "La nostra lealtà e il nostro senso di responsabilità hanno contribuito a tenere unita la coalizione in un momento di tensione, la nostra capacità di dialogo politico anche con le opposizioni, nell'esclusivo interesse della città, ha garantito l'approvazione in tempi rapidissimi del rendiconto. In Consiglio comunale abbiamo approvato atti fondamentali per Palermo e per questa amministrazione, adesso che il sindaco ha deciso di rivisitare la squadra di governo ritengo doveroso che alla nostra forza politica vengano riconosciuti meriti e peso specifico con un’adeguata rappresentanza in Giunta".