Modifiche alla viabilità, previsti due nuovi sensi unici a Mondello

Cambiamenti nella viabilità di Mondello: senso unico di marcia in via Principe di Scalea, nel tratto compreso tra via Anadiomene e via Mondello, ed in via Mondello nel tratto compreso tra via Principe di Scalea e via Palinuro. Quest’estate dopo la realizzazione di via Palinuro, la viabilità di Mondello sarebbe dovuta cambiare radicalmente, in quanto era intenzione dell’amministrazione comunale realizzare un’isola pedonale su tutto il lungomare di Mondello.

Lo scorso 7 ottobre ecco che l’ufficio mobilità ha apportato alcune modifiche sostanziali alla viabilità di Mondello, con l’ordinanza 834. Il capogruppo di Italia Viva alla VII circoscrizione consigliere Ferdinando Cusimano dichiara grande soddisfazione per il provvedimento intrapreso dagli uffici Mobilità del Comune di Palermo: “Più volte avevo chiesto ai funzionari di intraprendere ogni iniziativa tecnica atta a migliorare la viabilità di Mondello. Probabilmente sono le prove generali per la pedonalizzazione che si spera dovrebbe partire nella prossima primavera. L'Amat, la società municipalizzata dei trasporti, dovrebbe mantenere invariata la frequenza delle vetture della linea 806 - continua Cusimano - in quanto garantisce un collegamento fattivo e funzionale con il centro di Palermo, inoltre nei parcheggi ci sono poche auto del car sharing”.