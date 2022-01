Via Goethe, Sanfilippo (Movimento dei Diritti): "Coperte due grosse buche"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Anche in via Goethe finalmente le buche che ci sono sull'asfalto sono state chiuse Dopo la segnalazione del presidente nazionale del partito Movimento dei Diritti Fabrizio Sanfilippo il Comune ha operato in tempi brevi per tutelare l'incolumità degli automobilisti chiudendo le varie buche e mettendo in sicurezza la strada. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto e ringrazio l'amministrazione.