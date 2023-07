Vertenza regionali, Figuccia (Lega): "Schifani risolverà a breve la questione degli aumenti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La scorsa settimana si è svolta una manifestazione dei lavoratori della Regione Siciliana accompagnati dalla maggior parte dei sindacati di categoria, per ricevere rassicurazioni dal presidente Schifani, riguardo al rinnovo dei contratti di lavoro con il conseguente aumento previsto tra gli 80 e 150 euro. Il governatore ha voluto dare garanzie e sono certo che in tempi brevi procederà con la nomina dei vertici dell'agenzia per la contrattazione (Aran), necessario affinché venga data un'accelerazione alla risoluzione della vertenza dei regionali". A dirlo è Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all'Ars -.