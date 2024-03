Vertenza Almaviva, il sottosegretario Durigon incontra l'Ugl a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella mattinata di martedì 12 marzo il sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon, commissario della Lega in Sicilia, ha incontrato a Palermo presso l’Unione Territoriale del Lavoro del capoluogo regionale, il segretario territoriale dell’Ugl di Palermo, Claudio Marchesini.

“E’ il secondo incontro con il vice ministro Durigon dopo quello del 12 febbraio in poco tempo - dichiara Marchesini - ciò dimostra la particolare attenzione di una parte della politica nei nostri confronti, stiamo costruendo il presente per affrontare il futuro, la nostra organizzazione sindacale è in continua evoluzione, sempre più vicina ai territori ed in particolare a tutte quelle lavoratrici e lavoratori bisognosi di un reale supporto, stamani abbiamo richiesto l’intervento risolutivo del ministero del Lavoro al sottosegretario Durigon per la vertenza Almaviva, a seguito della lettera inviata dalle segreterie regionali siciliane di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Tlc il 26 febbraio al presidente della Regione Renato Schifani ed a tutti gli assessori interessati (Tamajo, Albano, Volo e Aricò) ed anche all’Anpal spa chiedendo con forza soluzioni di rimpiego strutturali e soprattutto le attività da affidare ai lavoratori impattati dalla vertenza stessa, averli relegati in una situazione di indigenza costituisce una deriva sociale per la nostra isola ed è per noi inaccettabile".