Varrica e Bevilacqua (M5S): "Perso oltre mezzo milione di euro per inerzia dell'amministrazione Lagalla"

"Oltre mezzo milione di euro persi per Palermo a causa della noncuranza dell'Amministrazione Lagalla. Inaccettabile perdite di risorse nazionali". Il deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana Adriano Varrica e la senatrice Dolores Bevilacqua del Movimento 5 Stelle denunciano così la perdita di oltre mezzo milione di euro destinati al Comune di Palermo per investimenti infrastrutturali.

“Già nel marzo 2023 - dichiarano il deputato Varrica e la senatrice Bevilacqua - avevamo sollecitato l'Amministrazione comunale affinché utilizzasse queste ed altre risorse disponibili da fondi nazionali, per un totale di un milione di euro, ma per le quali non sembra essere stato mosso un dito”.

“Per questa ragione - continuano i due esponenti cinquestelle - abbiamo inviato una nota alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal cui riscontro è emerso che il Comune di Palermo non ha avanzato alcuna richiesta per le risorse del Fondo Infrastrutture sociali da destinare a interventi migliorativi su strutture scolastiche, sanitarie e abitative già esistenti o alla realizzazione di nuove strutture. Stessa sorte - spiegano Varrica e Bevilacqua - ci risulta abbiano avuto i 175 mila del 2023 destinati dallo Stato alla manutenzione strade. L'annualità 2022 era stata utilizzata, su nostro impulso, dalla precedente Amministrazione comunale per la riapertura del tappo di viale Regione Siciliana all'altezza di Lidl”.

“Surreale - concludono gli esponenti cinquestelle - che le nostre sollecitazioni di un anno fa, quando si era in tempo per utilizzare le somme, siano rimaste inascoltate. Nel frattempo la città cade a pezzi, manca di infrastrutture e ogni occasione di spesa andrebbe colta”.