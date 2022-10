Gangi, il consiglio comunale approva variazioni di bilancio per illuminazione pubblica e cimitero

Il consiglio comunale di Gangi, nei giorni scorsi, ha approvato le variazioni al bilancio di previsione 2022/2024. Come illustrato durante la seduta dall’assessore al Bilancio Nicola Blando, nel documento è stata inserita una variazione significativa che riguarda l’adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione per quasi 49 mila euro. Una variazione necessaria. Un obbligo di adeguamento per la sicurezza dell’impianto di illuminazione notificato al comune di Gangi lo scorso aprile. Successivamente dopo l’ispezione dell’Asp di Palermo è stato intimato perentoriamente di provvedere entro 60 giorni.

Tra le variazioni approvate: l’acquisto di attrezzature per le riprese audiovisive del consiglio comunale, la sistemazione dell’impianto audiovisivo della sala polifunzionale, l’acquisto di nuove tabelle della toponomastica urbana e la sistemazione dell’archivio storico, per una cifra complessiva di 10 mila e 700 euro.

E ancora 10 mila euro per sistemazioni di alcune sorgenti ubicate nel territorio di Gangi, 10 mila euro per il rifacimento di un muro nell’area adiacente il campo sportivo e infine ben 37 mila euro per la sistemazione e manutenzione della rete idrica. Sempre nella variazione di bilancio il consiglio comunale ha approvato l’assunzione diretta dell’illuminazione votiva del cimitero comunale, un problema che si trascinava da mesi. A settembre dello scorso anno (2021) era scaduta la convenzione con la Saie e non era stata rinnovata.

Ora il servizio sarà gestito direttamente dal Comune di Gangi con la possibilità di stipulare nuovi contratti per le lampade votive. “E’ stato risolto e trovata una soluzione ad un problema che toccava i nostri concittadini - ha detto il sindaco Giuseppe Ferrarello - il cimitero, dove riposano i nostri cari, è un luogo sacro dall'alto valore religioso e simbolico per i gangitani va preservato, mantenuto e custodito nel miglior modo possibile”.

“Esprimo soddisfazione e gratitudine - ha detto il presidente del consiglio comunale Concetta Quattrocchi - il consiglio oltre ad approvare variazioni ha anche segnato una svolta significativa nel settore culturale con l’approvazione del regolamento comunale della biblioteca Santo Ferraro intesa, oltre che come luogo di conservazione testi e promozione della lettura, anche e soprattutto come istituto culturale che concorre all’attuazione del diritto di tutti i cittadini all’informazione, alla documentazione e come luogo di aggregazione con giornate di studi, incontri, conferenze, letture, corsi, spettacoli e animazioni Un grazie particolare ai presidenti e ai componenti delle commissioni consiliari e ai capigruppo per l’impegno profuso, a tutti i consiglieri comunali che pur nel confronto politico, hanno consentito il corretto svolgimento del dibattito in aula”.

Il consiglio ha approvato un ordine del giorno per il caro energia e un impegno per la costituzione di una Comunità energetica. Ritirata, invece, la mozione sulle colonie feline presentata dall’opposizione con l’impegno di formulare, in commissione consiliare, apposito regolamento comunale.