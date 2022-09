/ Via Messina Marine, 197

Ampliamento dei posti letto al Buccheri La Ferla, il Consiglio vota la variante urbanistica

Presa d'atto di Sala delle Lapidi all'aumento della superficie coperta per ridurre i tempi di attesa del pronto soccorso. Approvato all'unanimità un ordine del giorno per compensare il verde anche in aree vicine all'ospedale di via Messina Marine