Vandali alla Cisl di Partinico, solidarietà del sindaco Orlando: "Gesto di assoluta inciviltà"

Il sindaco metropolitano, Leoluca Orlando, per gli atti di vandalismo di cui è stata oggetto la sede Cisl del Comune di Partinico, esprime "solidarietà alla Cisl e fiducia nelle forze dell'ordine e nella magistratura per l'individuazione dei responsabili", sottololineando la "assoluta e forte condanna per l'atto di inciviltà, contro luoghi e cose in cui lavorano persone che sono costantemente al fianco dei cittadini, tutelando la legalità e promuovendo la civiltà".