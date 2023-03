Elezioni a Capaci, Valerio Vegna è il candidato sindaco di Sud Chiama Nord

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Valerio Vegna è il candidato sindaco di Sud Chiama Nord alle Comunali di Capaci. Il movimento politico fondato da Cateno De Luca, per l'occasione, ha aperto a Capaci un'associazione federale: "Una finestra per il cittadino - si legge in una nota - per ascoltare i bisogni di tutti. L'avvocato Vegna non è il solito politico, ma un candidato vicino alla comunità: ecco perché può dare una svolta rispetto ad una politica tramandata generazione dopo generazione che pensa solo ai favoritismi".