VIDEO | Vaccini ai deputati siciliani, Le Iene all'Ars dopo lo sfogo di Miccichè

Dopo aver saputo di un caso di Covid in Regione, il presidente dell'Ars è andato su tutte le furie in aula perché aveva già chiesto il vaccino per i deputati siciliani come categoria esposta al contagio. L'inviato di Mediaset Michele Cordaro è andato poi alla Fiera dagli "usurpatori di dosi": anziani, categorie a rischio e altri