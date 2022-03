"Gestione dei rifiuti in Sicilia: come uscire dalla crisi?", lunedì convegno al dipartimento d'Ingegneria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Gestione dei rifiuti in Sicilia: come uscire dalla crisi?" è il titolo del convegno tecnico-scientifico organizzato a Palermo, presso l'aula Capitò del dipartimento d'Ingegneria (viale delle Scienze) lunedì 7 marzo (dalle 9 alle 14) dall’Associazione italiana di ingegneria Chimica (Aidic), insieme alle Università degli Studi di Palermo, Salerno e Catania, all’associazione Ingegneria Ambiente e Territorio e all’Ordine degli Ingegneri di Palermo.

Un momento di dialogo fra rappresentanti istituzionali, mondo economico e della ricerca, società civile, imprenditori e studenti per confrontarsi sullo stato dell'arte del ciclo dei rifiuti in Sicilia e sulla sostenibilità degli interventi previsti nel nuovo piano regionale siciliano a diversi mesi dalla sua entrata in vigore.

Mentre il dibattito politico è incentrato sul tema "termovalorizzatori sì o no", spesso su posizioni ideologiche e con insufficienti valutazioni tecnico-scientifiche, sembra assente dalla discussione il tema di una pianificazione che comprenda tutte le fasi del ciclo dei rifiuti, dalla riduzione e la prevenzione alla raccolta, dalla seleziona al riciclo, fino al trattamento e alla valorizzazione termica.

Proprio all’esigenza di questa visione d’insieme, accompagnata dall’analisi e dal confronto con altre realtà del mezzogiorno d’Italia come quella campana, è dedicato il convegno tecnico-scientifico che si terrà al dipartimento d'Ingegneria.

Per prenotare la partecipazione in presenza o on-line scrivere a sezionesicilia@aidic.it