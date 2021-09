Unione Madonie, solidarietà al presidente della Srr Palermo Daniela Fiandaca per gli attacchi ricevuti sui social

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Unione Madonie plaude per l’elezione dell’avv. Daniela Fiandaca alla Presidenza della SRR Palermo Provincia Est ed augura buon lavoro a tutto il CDA. Alla neo eletta, che è anche assessore alla Pubblica Istruzione dell’Unione Madonie, sono arrivati gli auguri del Presidente Pietro Macaluso e della giunta dell’Unione. L’elezione della Fiandaca rappresenta una inversione di tendenza riguardo alle nomine di cariche pubbliche che in molti casi sono ad appannaggio maschile.

L’avv. Daniela è la prova tangibile che le capacità di una persona non si misurano dal vestito che porta ma dalla sua intelligenza e saper fare. Tutte qualità che Daniela Fiandaca ha già messo a disposizione dell’Unione Madonie e impiegherà anche nella gestione della SRR. Doti che in tanti le riconoscono e che taluni, in questi giorni, attraverso i canali social, hanno provato ad offuscare con post poco edificanti ed anche a sfondo sessista. Un autentico linciaggio che non trova alcuna giustificazione. L’Unione Madonie, oltre agli auguri per la nuova esperienza, esterna a Daniela Fiandaca la massima solidarietà riguardo alla macchina del discredito che è stata messa in atto da facinorosi che tentano in tutti i modi di creare odio e aizzare il popolo contro chi ogni giorno lo serve.