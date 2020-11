Un ciclo di seminari per rilanciare l'attivismo civico nel Movimento 5 stelle

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Dopo gli Stati generali del 14 e 15 novembre occorre rilanciare l’azione del M5S con l’entusiasmo dei vecchi attivisti e la passione civica dei nuovi sostenitori “ così in una nota il deputato siciliano Aldo Penna. “Per questo - continua Penna - ho deciso di lanciare una serie di incontri e seminari tematici online per supportare i nuovi attivisti, far questo occorre dotarli di strumenti di conoscenza che possano aumentare la loro capacità di diventare punto di riferimento delle battaglie per la conquista di nuovi diritti e la rivoluzione civica e verde della società. Un modo – conclude – per riavvicinarci in modo organizzato alle sfide del Movimento che sono anche le sfide del futuro” Il ciclo di seminari partirà il 20 novembre alle 17:00 con il primo incontro. Per informazioni si può mandare un messaggio whatsapp al numero 3478894160.