Umberto Lo Sardo fa quasi l'en plein: il consigliere di Forza Italia eletto vicepresidente della quinta circoscrizione

Umberto Lo Sardo, consigliere di Forza Italia, è stato eletto vicepresidente della quinta circoscrizione. Per lui un consenso quasi unanime: 9 voti su 10 (il M5S ha votato scheda bianca).

Già presidente per due mandati (dal 2001 al 2012), l'esponente azzurro è alla sua sesta consiliatura alla circoscrizione. Con l'elezione avvenuta nella seduta di insedimento, torna a fare il vice (ruolo che ha ricoperto fra il 1997 e il 2001).

"Sono soddisfatto per l'esito di una votazione che si è conclusa con un risultato quasi unanime - afferma Lo Sardo, parente del neo presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo - continuerò ad impegnarmi per il territorio e per migliorare la vivibilità in tutti i quartieri della circoscrizione".