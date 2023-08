Ugl, incontro fra le sezioni di Trapani e Palermo per un nuovo rapporto sinergico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolto oggi presso la sede dell’Unione territoriale del lavoro di Trapani il primo di una serie di incontri programmatici calendarizzati dall’Ugl di Palermo. In un clima di costruttiva cordialità il segretario dell’Ugl di Trapani Mario Parrinello ha ricevuto il neo segretario dell’Ugl di Palermo, Claudio Marchesini.

A seguito dei recenti congressi territoriali tenutisi in Sicilia i segretari Parrinello e Marchesini hanno voluto ripristinare un rapporto sinergico basato su una comunione di intenti che interesserà tutta la Sicilia Occidentale. "L’obiettivo primario - dichiarano i Segretari a margine dell’incontro - è creare per tutta la Sicilia Occidentale dei buoni protocolli di collaborazione, best practices su temi e problematiche comuni".