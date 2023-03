Ue, Milazzo: "Bene voto in Regi sulla relazione sul ruolo politica di coesione per sfide ambientali nel Mediterraneo" 

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Oggi sono a Bruxelles per il mio debutto nella Commissione per lo Sviluppo regionale per votare la relazione sul ‘Ruolo della Politica di Coesione per affrontare le molteplici sfide ambientali nel bacino Mediterraneo’”. Così in una nota l’eurodeputato di FdI- Ecr Giuseppe Milazzo. “Esprimo soddisfazione per l’approvazione di questo rapporto che chiede agli Stati membri di utilizzare i fondi di coesione per investire in tecnologie e infrastrutture che promuovano l’economia circolare e affrontino i problemi legati all’inquinamento. Un ringraziamento all’amico e collega Denis Nesci, relatore ombra del rapporto per il gruppo Ecr”.