Udc Sicilia, Valentina Tringali e Manuela Raneri vicecoordinatori regionali dei giovani

Il Coordinatore Nazionale dei Giovani Udc, Gero Palermo, comunica di aver affidato a Manuela Raneri e Valentina Tringali il compito di coordinare i tanti Giovani moderati della Regione Sicilia che ogni giorno si avvicinano all’UdC, ritenendolo il giusto punto di riferimento per i valori a cui credono. Sentito infatti il Coordinatore Politico dell’UdC Italia in Sicilia, l’On. Decio Terrana, Manuela Raneri e Valentina Tringali andranno ad affiancare Gero Palermo rispettivamente per la Sicilia Occidentale e per la Sicilia Orientale. “Sono entusiasta per le nomine di Manuela e Valentina – trasmette il Coordinatore Nazionale Giovani Gero Palermo – Fino adesso sono state due figure professionali di grande competenza e responsabilità che mi hanno supportato nel consolidamento del nostro progetto in Sicilia e saranno di grande aiuto per l’affermazione dello Scudocrociato in tutta la Regione.

Tanti giovani professionisti stanno dimostrando grande voglia di mettersi in gioco per il proprio territorio per trasmettere i valori moderati dell’Udc Italia e, visti i tanti impegni che ci aspettano, è giusto dare a questi ragazzi dei punti di riferimento sempre a loro disposizione. Stiamo costruendo un percorso di formazione di una nuova Classe Dirigente Politica Preparata e Moderata, così come nelle intenzioni di tutto il Direttivo Nazionale dell’Udc Italia, che ci porterà alla guida delle Istituzioni nei prossimi anni”. Valentina Tringali ha ampia esperienza nella Pubblica Amministrazione e ricopre il ruolo di Assessore alla Cultura, Istruzione e Pari Opportunità nel Comune di Scordia (CT). Promotrice finanziaria, è molto presente anche nel sociale in Associazioni di Promozione Turistica territoriale.

“Ringrazio Gero, il Coordinatore Regionale Decio Terrana e tutto il Direttivo dell’UdC Italia per l’opportunità e la fiducia – trasmette Valentina Tringali – Un sincero ringraziamento anche ad Alessandro Porto, Coordinatore della Provincia di Catania, per cui nutro grande affetto e stima, grazie al quale ho conosciuto la grande famiglia dai valori cristiani e sociali dell'UDC che ho sposato sin da subito e mi son messa subito al lavoro con gli altri ragazzi per intercettare i sentimenti e le necessità dei più giovani; c’è tanta voglia di una Politica Competente, Adeguata e Moderata". Manuela Raneri è Avvocato civile, penale e tributario, è già stata Consigliere Comunale nel Comune di Comitini (AG) e Coordinatrice Provinciale Donne per la Provincia di Agrigento e ha già maturato esperienza professionale anche nelle Pubbliche Amministrazioni.

“Questa nomina rappresenta un grande motivo di orgoglio e allo stesso tempo di responsabilità – trasmette Manuela Raneri - l’obiettivo è quello di formare una nuova classe dirigente politica che riparta dai giovani, puntando su coerenza, democrazia e cristianità. Ringrazio Gero ed il nostro Coordinatore Regionale Decio Terrana, punto di riferimento non solo regionale ma su tutto il territorio Nazionale. Essere al centro di questo progetto mi rende fiera e orgogliosa, è necessario rendersi parte integrante ed attiva della vita politica, agire in prima persona e a non viverla da spettatori passivi, questo l’invito che voglio rivolgere a tutti i Giovani”.