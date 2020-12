Udc Italia, iscrizioni alla scuola di formazione politica online fino al 13 dicembre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I Giovani dell’Udc Italia comunicano che c’è ancora tempo fino a Domenica 13 Dicembre per poter completare l’iscrizione alla Scuola di Formazione Politica da loro organizzata e fortemente voluta dal Segretario Nazionale dell’Udc Italia On. Lorenzo Cesa e dal Responsabile Nazionale agli Enti Locali dell’Udc On. Decio Terrana. La Scuola, inizialmente prevista per 100 Giovani provenienti da tutta Italia, è stata poi aperta a più partecipanti, in considerazione del grande entusiasmo che si è subito creato e dell’alto numero di adesioni. Adesso, per esigenze organizzative, le iscrizioni verranno sospese il 13 Dicembre in vista del primo appuntamento di Sabato 19 Dicembre, per poi essere riaperte con la comunicazione del Programma Formativo della prossima giornata, prevista per il 23 Gennaio 2021.

“Siamo entusiasti dell’alto numero di iscrizioni ai nostri Corsi di Formazione – trasmette Gero Palermo, Coordinatore Nazionale dei Giovani dell’Udc Italia – Nonostante le difficoltà organizzative per via del Covid, il periodo natalizio e la difficile situazione socio-economica che stiamo vivendo, l’adesione è stata davvero significativa, da ogni parte d’Italia, e proprio per questo abbiamo anche rivisto i nostri piani organizzativi per permettere l’accesso alle lezioni online a tutti i ragazzi che ne hanno fatto richiesta. Domenica però ci troviamo obbligati a fermare le iscrizioni per poter assicurare a tutti i partecipanti la migliore esperienza possibile per le attività previste già nella prima giornata del 19 Dicembre, che vedrà la partecipazione del nostro Segretario Nazionale Lorenzo Cesa, del Responsabile Nazionale agli Enti Locali Decio Terrana e dei Senatori dell’Udc Paola Binetti, Antonio De Poli ed Antonio Saccone. Saranno presentate tutte le tematiche affrontate nelle prossime giornate formative; sarà anche occasione per confrontarsi sull’attuale situazione politica che sta vivendo il nostro Paese in questi giorni, per descrivere le attività del Senato della Repubblica Italiana e per conoscere tanti giovani amministratori dell’Udc che sono espressione della nuova Classe Dirigente Politica che l’Udc Italia sta promuovendo”.

