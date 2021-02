L'Udc scalpita, Terrana: "Meritiamo rappresentanza nel governo Draghi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Si rincorrono voci su voci, è chiaro che l'Udc deve essere presente all'interno della prossima squadra di governo esprimendo suoi rappresentanti. Abbiamo rifiutato poltrone e ministeri nel governo Conte per restare solidamente alleati del centrodestra. E' chiaro che l'Udc debba esprimere i propri valori all'interno della compagine di governo, quei temi giá enucleati al presidente Draghi dal nostro capo delegazione Antonio De Poli. Per portare avanti tematiche quali famiglia, lavoro, meridione, ricerca scientifica e benessere dell'uomo e dell'ambiente è necessario che i rappresentanti dell'Udc siano direttamente coinvolti". E' quanto afferma in una nota il responsabile nazionale Enti locali dell'Udc, Decio Terrana.