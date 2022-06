Udc, Francesca Lanzetta nominata coordinatrice cittadina del partito centrista a Cefala Diana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il vice segretario regionale dell'Udc Sicilia, Elio Ficarra, ha nominato Francesca Lanzetta coordinatrice cittadina del partito a Cefala Diana. Nata a Palermo il 23 gennaio 1967, Francesca Lanzetta è attualmente dipendente del Comune di Palermo con la qualifica di educatrice e presta servizio presso l'asilo nido Allodola nel capoluogo siciliano. La nuova esponente dell'Udc è inoltre consigliere comunale in carica a Cefala Diana, in virtù della sua elezione nella lista civica "Cefala Diana Futura". Elio Ficarra esprime la sua soddisfazione per l'ennesima adesione di rilievo in seno al partito centrista.

"L'opera di tessitura e aggregazione, politica e sociale, intrapresa dall'Udc sul territorio procede spedita e l'implemento costante di adesioni e consensi gratifica il lavoro che quotidianamente svolgiamo con passione al servizio della collettività. Abbiamo iniziato un percorso virtuoso, a Palermo, nel comprensorio ed in tutta la regione, mirato a premiare competenza, professionalità e trasparenza. Il nuovo corso del nostro partito si fonda su spessore etico e caratura politica di numerosi esponenti della società civile pronti a impiegare conoscenze e profondere energie per contribuire a bonifica, riqualificazione e sviluppo del territorio. Francesca Lanzetta costituisce l'ennesimo esempio emblematico in tal senso: un profilo dotato di sensibilità ed acclarato spessore, sia in ambito didattico che istituzionale, che si identifica nei principi moderati e liberali dell'Udc sposandone incondizionatamente la causa. Lei ha maturato un patrimonio di stima e credibilità incondizionato nella sua area di pertinenza e conosce profondamente criticità e tipicità di Cefala Diana e centri limitrofi. Costituirà un riferimento autorevole per i cittadini del comprensorio e una guida illuminante per il nostro partito a Cefala Diana. A breve - conclude Ficarra - avrò il piacere di annunciare ulteriori adesioni da parte di vari consiglieri, oggi in carica con diversi schieramenti in altri Comuni della provincia di Palermo, che sono pronti a scegliere con convinzione ed entusiasmo il progetto politico dello scudocrociato".