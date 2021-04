Andrea Aiello (Udc) nomina Rosaly Croce componente del direttivo del partito centrista a Palermo

Il coordinatore politico cittadino: "Grande soddisfazione in seguito all'ennesima adesione di un profilo giovane, competente e qualificato che conferma il percorso di crescita e rinnovamento intrapreso dal partito centrista in Sicilia"

Il coordinatore politico cittadino dell'Udc Sicilia a Palermo, Andrea Aiello, ha nominato Rosaly Croce componente del direttivo del partito nel capoluogo siciliano. Croce, palermitana di 22 anni, ha conseguito lo scorso marzo la laurea in Scienze della Comunicazione per la Cultura e le Arti all'Università di Palermo. Aiello, attraverso una nota, ha espresso "grande soddisfazione in seguito all'ennesima adesione di un profilo giovane, competente e qualificato che conferma il percorso di crescita e rinnovamento intrapreso dal partito centrista in Sicilia".

"La scelta compiuta - dice - mi inorgoglisce e contribuisce ad impreziosire ulteriormente il nuovo corso politico e concettuale dell'Udc a Palermo e nell'intera isola. Rosaly Croce, in virtù di formazione, background accademico e fervore ideologico, rappresenta il perfetto modello di riferimento della filosofia presente e futura del nostro progetto. Marcare una netta linea di discontinuità con logiche clientelari e gerarchiche, nefaste e stagnanti, che hanno caratterizzato troppo spesso in passato composizione ed operato della vecchia classe dirigente. Formare una base solida, entusiasta e qualificata, ripartendo da intraprendenza, voglia di cambiamento e rettitudine di giovani che si identificano nei virtuosi principi di meritocrazia, legalità e democrazia, capisaldi fondanti e imprescindibili di una società civile. L'incremento esponenziale di consensi e adesioni registrato quotidianamente dall'UDC nella nostra regione alimenta la nostra passione politica ed il nostro spirito di servizio. La linfa vitale e l'entusiasmo portato in dote dalle nuove generazioni, che approcciano il mondo della politica con visione e senza alcun preconcetto, costituiscono una risorsa inestimabile e trascinante in chiave presente e futura".

Il vice coordinatore regionale dell'Udc Sicilia, Elio Ficarra, esterna il suo apprezzamento in relazione all'ulteriore e prezioso tassello incastonato nel mosaico del partito centrista nell'isola: "Rivolgo il mio plauso sincero al coordinatore cittadino, Andrea Aiello, per il brillante lavoro di tessitura ed aggregazione politica e civile che sta alacremente svolgendo sul territorio.

Benvenuta e buon lavoro a Rosaly Croce che sono certo fornirà, grazie al suo spessore umano, e professionale, un contributo di entusiasmo e conoscenze utile a perorare la causa dell'Udc a Palermo. Trasparenza e lungimiranza del nostro programma politico sono nitidamente percepite dalle nuove generazioni, ponte ideale tra i principi cristiani e moderati, patrimonio di storia e tradizione del nostro partito, e modernità ed innovazione, tratti caratterizzanti del nuovo corso dell'Udc in Sicilia. I giovani siciliani si identificano perfettamente nelle linee guida del nostro progetto - afferma il consigliere comunale di Palermo in quota Udc - volto a snellire procedure e lungaggini burocratiche che zavorrano le istituzioni, valorizzando risorse e competenze di profili motivati ed entusiasti in grado di rispondere concretamente ad istanze ed esigenze dei nostri conterranei. Ho sentito la vita politica come un dovere e il dovere dice speranza. Questo pensiero, tra i tanti saggi ed illuminanti lasciati in dote da Don Luigi Sturzo, ritengo costituisca un monito ideale per ogni attivista disposto a spendersi al fine di bonificare e riqualificare nostro territorio".