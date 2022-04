Tutti per Camporeale con Montalbano sindaco, riunione dei dodici candidati al consiglio comunale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Incontro ricco di entusiasmo quello che ha visto ieri sera riunire tutte le forze politiche della coalizione "Tutti per Camporeale - con Montalbano Sindaco". Protagonisti della serata i dodici candidati al consiglio comunale di Camporeale, che per la primissima volta si sono riuniti, per esprimere sostegno al candidato sindaco. Momenti ricchi di emozioni, con l'intervento di molti neofiti della politica al quale si sono alternati gli uomini e le donne che hanno fatto la storia della politica camporealese e non solo. "Essere il candidato sindaco di una così ampia coalizione, all'interno della quale gravitano diverse anime, non può che rendermi orgoglioso e allo stesso tempo motivato a far bene", queste le parole del candidato sindaco Luigi Montalbano. "Abbiamo cercato, di riunire il meglio che la politica e la società camporealese potesse offrire in riferimento a storia, cultura, esperienza, relazioni e capacità amministrativa. Siamo pronti ad amministrare questo paese, ma lo potremo fare, solo se davvero Camporeale sarà pronta al cambiamento, pronta a quella sfida che per i prossimi cinque anni vedrà il paese stravolto e nell'aspetto e nell'animo", ha aggiunto Montalbano