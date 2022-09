Turismo escursionistico sulle Madonie, Gennuso: "Più fondi per il territorio"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sono tanti gli escursionisti, soprattutto del Nord Italia, che giungono in Sicilia per fare trekking nel Parco delle Madonie. Purtroppo, però, non sempre i percorsi sono segnalati, vigilati e spesso anche qui regna l’incuria con staccionate divelte che non vengono sostituite, cartelli non leggibili, sentieri con evidenti problemi di viabilità.

"Non ci si è resi conto della ricchezza del nostro territorio - dichiara Giuseppe Gennuso, esponente della Dc -. E' giunto il momento che il governo regionale intervenga predisponendo nel Bilancio un capitolo ad hoc per il turismo escursionistico siciliano, un settore sempre più in espansione in tutta Europa".

"Parlare di pratiche outdoor in Sicilia - prosegue - deve diventare la normalità: trekking, ciclismo, equitazione, arrampicate e tanto altro, possono diventare tra le attrattive più allettanti di una regione che riscopre sempre di più il rapporto uomo-natura. Creare nuovi percorsi naturalistici nelle Madonie così come nei Nebrodi e in tutte quelle aree che si prestano alle attività sane praticate all’aperto rispettando pienamente la natura".

"Il governo regionale deve investire per creare un 'sistema Sicilia' in grado di promuoversi in modo coordinato e uniforme nei confronti dei turisti italiani e stranieri. Per fare ciò da un lato la Regione dovrà predisporre finanziamenti adeguati e dall’altro mettere in rete enti pubblici, associazionismo e agenzie turistiche locali, prevedendo interventi di recupero e valorizzazione delle migliaia di km della rete di sentieri che offre la Sicilia. Noi ci impegneremo affinchè attraverso fondi europei, nazionali e regionali vengano realizzate nel territorio regionale numerose opere di recupero ed infrastrutturazione di specifici sentieri, siti e vie di arrampicata, e venga organizzata in modo sistematico la rete sentieristica regionale, compresi i luoghi di ricovero ove i turisti possono dormire e rifocillarsi", conclude Gennuso.