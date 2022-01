Trasporto pubblico gratuito per militari e forze dell'ordine, Itamil ringrazia il governo Musumeci

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Itamil, sindacato dell'esercito, accoglie con favore le dichiarazioni dell’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione siciliana, Marco Falcone, volte a confermare anche per il 2022 la gratuità dei trasporti pubblici su gomma in Sicilia per forze dell’ordine, militari e vigili del fuoco. Itamil, a nome degli iscritti siciliani al sindacato, "ringrazia, il governo Musumeci e l’Ars per la sensibilità dimostrata nei confronti del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso. La cui presenza sui mezzi pubblici è anche garanzia di sicurezza. Dopo decenni di disattenzione, a seguito di proposte formulate anche dai nostri rappresentanti, dal 2020 si è realizzata tale esenzione, come segno di gratitudine della Regione siciliana verso i lavoratori in divisa. Questo andrà a beneficio dei tanti pendolari in uniforme che viaggiano per motivi di lavoro. Accogliamo con favore l’intento manifestato dall’assessore Falcone di adottare analoga iniziativa anche per il trasporto ferroviario”.