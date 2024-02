La mozione sui figli delle coppie omogenitoriali: "Pronti allo sciopero della fame se non viene calendarizzata"

"Il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo si è impegnato a convocare lunedì una conferenza dei capigruppo per chiedere la calendarizzazione della mozione sulla trascrizione dei figli delle coppie omogenitoriali". Lo ha reso noto il comitato Esistono i diritti al termine dell'incontro avvenuto oggi con il presidente del Consiglio Giulio Tantillo e i consiglieri Alberto Mangano (Progetto Palermo), Gianluca Inzerillo (Forza Italia), Giuseppe Miceli (M5S) e Teresa Piccione (Pd).

La mozione - promossa dal comitato Esistono i diritti e da Rights On, presieduti rispettivamente da Gaetano D'Amico ed Eleonora Gazziano - ha incontrato l'ostilità una componente importante del centrodestra, vale a dire Fratelli d'Italia, e nella seduta del 24 gennaio scorso ha determinato uno "strappo" in Consiglio, con il forzista Inzerillo che è uscito dall'Aula prima della votazione della delibera sulle aliquote Irpef in polemica con il resto della maggioranza.

"Attendiamo il responso di lunedì con rispetto e attenzione ma pronti a usare le armi della non violenza e il nostro corpo come strumento di dialogo", dice Gaetano D’Amico, annunciando un eventuale sciopero fame di Eleonora Gazziano dalla mezzanotte di lunedì. "Trovo che questo momento di confronto - aggiunge Gazziano - sia stato utile anche se non risolutivo. Resto speranzosa nel ravvedimento della capigruppo di reputare procastinabili i diritti civili dei bambini che non hanno nessuna colpa su come i loro genitori hanno scelto di farli nascere. Sono pronta a mettere il mio corpo a disposizione per una lotta di diritti e di civiltà, questa città non si può mostrare una fredda bottega umana, sorda davanti al riconoscimento dei diritti civili dei bambini. Farò quel che devo armata di speranza e di non violenza auspicando che accade ciò che è giusto, perché le cose giuste anche se alla fine, vincono sempre".

Intanto dall'Ars arriva l'appello al parlamento nazionale "a legiferare sulla trascrizione dei figli delle coppie omogenitoriali per colmare un vuoto normativo che di fatto crea gravi e inaccettabili discriminazioni nei confronti dei figli e dei loro genitori”. A chiederlo è un nutrito gruppo di deputati attraverso una mozione parlamentare, sollecitata sempre dal comitato Esistono i diritti, che vede come primi firmatari Gianfranco Miccichè e Valentina Chinnici. La mozione è stata sottoscritta trasversalmente da tutti i deputati dei gruppi di Pd, Sud chiama Nord e M5S, nonché da Stefano Pellegrino di Forza Italia.

Il testo dell’atto parlamentare "impegna il governo della Regione e per esso il presidente della Regione a sollecitare il Parlamento nazionale a discutere la proposta di legge già depositata alla Camera sull’argomento e comunque a modificare la normativa per porre fine alle discriminazioni in essere che determinano una grave violazione dei diritti preminenti del minore, dando seguito al monito espresso dalla Corte costituzionale con le sentenze 32 e 33 del 2021, nonché per riconoscere l’eguaglianza e la pari dignità di tutte le famiglie".