Transito di 94 lavoratori da Reset a Rap, arriva l'ok degli avvocati

Transito di 94 lavoratori da Reset a Rap, arriva l'ok dell'avvocatura comunale. L'iter era stato avviato nel 2016 con la condivisione del sindaco Leoluca Orlando, che oggi commenta: "E' stata confermata la correttezza delle operazioni poste in essere dall'amministrazione. Alla luce del nuovo ed ulteriormente chiarificatore parere reso, non sussiste alcuna ragione perché Rap non proceda con immediatezza a dare seguito a quanto stabilito dalla Giunta comunale e dalle intese già sottoscritte, avviando l'assunzione del personale Reset destinato al transito interaziendale. Si tratta di personale indispensabile per fare fronte alle tante e urgenti necessità di Rap, la cui carenza di risorse umane è stata ancora una volta sottolineata in queste settimane di emergenza Covid".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In sintonia, gli assessori Giambrone e Marino, che hanno inviato una nota alla Rap ricordando la delibera di Giunta del 2019 che ha previsto il transito del personale, ed hanno dichiarato che "si sono sciolti tutti i dubbi, con un parere proveritate che conferma le scelte fatte fin qui dall'amministrazione e la bontà del percorso tracciato. Due aziende beneficieranno del transito di questo personale: una sul fronte delle risorse da investire e l'altra sul fronte della qualità dei servizi. Soprattutto ne beneficeranno i cittadini cui la Rap potrà garantire una migliore qualità di spazzamento e raccolta dei rifiuti".