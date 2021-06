Traffico in via Oreto e per il restringimento del Ponte Corleone: "La Ztl venga sospesa"

Lo chiedono Italia Viva e M5S. Il renziano Chinnici: "Pesanti rallentamenti anche in autostrada all'ingresso in città". La deputata regionale pentastellata Schillaci: "Ho chiesto la convocazione di un'audizione all’Ars del sindaco Orlando e dell'assessore Catania"

“Passare ore intere imbottigliati nel traffico, letteralmente paralizzato, non è certo il modo per cominciare o finire una giornata. Gli incolonnamenti in via Regione Siciliana e nelle aree limitrofe, a causa dei restringimenti sul ponte Corleone, stanno mettendo a durissima prova la pazienza dei tantissimi automobilisti che quotidianamente sono costretti a percorrere l’area in questione. Bisogna correre subito ai ripari, partendo magari dall’immediata sospensione della Ztl, che consentirebbe al traffico quantomeno di defluire lungo l’asse di via Roma”.

Lo afferma la deputata M5S all’Ars Roberta Schillaci, che per affrontare il problema ha chiesto la convocazione di un’audizione all’Ars del sindaco Leoluca Orlando, dell’assessore comunale alla Mobilità, Giusto Catania, del dirigente generale del dipartimento regionale delle Infrastrutture e Moblità, Fulvio Bellomo, del dirigente della Protezione civile del Comune Dario Di Gangi.

Il capogruppo di Italia Viva in Consiglio comunale, Dario Chinnici, rincara la dose: "Mentre l'amministrazione comunale favoleggia di grandi cambiamenti che restano solo sulla carta, la realtà vissuta dai palermitani è ben diversa: lo sanno bene centinaia di automobilisti che questa mattina sono rimasti bloccati nel traffico che ha mandato in tilt via Oreto e la circonvallazione, con pesanti rallentamenti anche in autostrada all'ingresso in città. Una paralisi totale che esaspera i palermitani e che purtroppo non è un caso isolato, ma una triste abitudine. Ecco perché è necessario sospendere la Ztl, così da permettere di decongestionare la circolazione".