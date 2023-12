Trabia, una vita da precari: dopo 33 anni il Comune avvia l'iter per la stabilizzazione di 36 dipendenti

L'Amministrazione comunale di Trabia presieduta dal sindaco Francesco Bondì, ha approvato all'unanimità con delibera di Giunta il progetto di stabilizzazione dei 36 precari che sono in essere al Comune di Trabia da 33 anni, il progetto è stato inviato alla Cosvel (Commissione Stabilità Finanziaria Enti Locali) del Ministero degli Interni che dovrà dare la necessaria approvazione sia finanziaria e burocratica che tutti i parametri previsti dalla Legge 75/2017(Legge Madia) siano stati tutti rispettati.

"Non potevamo aspettare ancora che arrivasse l'ulteriore proroga da parte del Governo o dalla Giunta Regionale e pertanto abbiamo preso la decisione di iniziare il processo di stabilizzazione dando un futuro certo ai 36 dipendenti a tempo determinato in forza all'Ente da 33 anni", ha affermato Bondì.

E la segreteria della Uil Fpl Sicilia e Palermo esprime grande apprezzamento per la decisione di avviare il processo di stabilizzazione che riguarda i 36 precari in servizio al Comune. “Dopo tanti anni di battaglie sindacali sarà garantito un futuro certo e stabile a questi lavoratori, speriamo che si concretizzi in tempi brevi per garantire una dignitosa condizione alle famiglie già dal prossimo anno”, dichiarano gli stessi segretari Totò Sampino e Nino Plano insieme al rappresentante aziendale Salvatore Scalici.