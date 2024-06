Europee, Totò Cuffaro torna a votare dopo 14 anni: eccolo con la scheda elettorale

Dopo 14 anni Totò Cuffaro torna a votare. Con la riabilitazione, che ha cancellato la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, il segretario nazionale della Democrazia cristiana potrà recarsi alle urne per queste elezioni Europee. Oggi Cuffaro è stato immortalato con la tessera elettorale firmata dal fratello Silvio, sindaco di Raffadali, Comune dell'Agrigentino dove ha la residenza. L'ex presidente della Regione voterà alla scuola elementare Rodari di Raffadali.

Cuffaro, nel 2011, è stato condannato a sette anni di reclusione per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra. La riabilitazione, ottenuta lo scorso febbraio dal Tribunale di Sorveglianza, avrebbe consentito a Cuffaro anche di candidarsi. Ma l’ex presidente della Regione aveva subito chiarito: "Confermo con determinazione che il mio tempo per le candidature è finito. Coltivo il diritto, e credo anche il dovere, di potere continuare ad essere utile. Per questo mi sono speso e mi sto spendendo, per affermare un partito di ideali e di valori: la Democrazia cristiana".

L'ex governatore, con la sua Dc, si è preso una miriade di porte in faccia (da Renzi alla Lega, passando per Forza Italia) e alla fine in questa tornata elettorale ha scelto di convergere su Massimo Dell'Utri: candidato di Noi Moderati nella lista di Forza Italia.