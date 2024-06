Un anno senza Berlusconi, Cuffaro: "Condividevamo la passione per il Milan e per Don Bosco"

"Pur non avendo mai militato in Forza Italia, con il presidente Silvio Berlusconi ho sempre avuto un legame di amicizia e un grande rapporto politico di lealtà e correttezza. E di lui, ad un anno dalla sua scomparsa, voglio ricordare l'impareggiabile tratto umano nei momenti più difficili e la straordinaria generosità e la comune passione per il Milan e per Don Bosco". Così Totò Cuffaro, segretario nazionale della Democrazia Cristiana.