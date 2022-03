Partinico, Cuffaro inaugura la sede della Democrazia cristiana nuova

Inaugurata questo pomeriggio la sede della segreteria della Democrazia cristiana nuova a Partinico, intitolata a Salvo Campione, esponente del partito morto improvvisamente lo scorso 28 gennaio. Il taglio del nastro del quartier generale di via Di Lorenzo 10 è avvenuto alla presenza del commissario regionale Totò Cuffaro e dei coordinatori cittadini Adriana Canestrari e Vincenzo Sollena.

"Oggi inauguriamo una nuova sede della Dc Nuova - dichiara Cuffaro - che abbiamo deciso di intitolare a Salvo Campione, la cui passione e il cui impegno sono stati preziosi ed importanti per la rinascita del nostro partito. Questa sede è l’ennesima dimostrazione della crescita della Dc nuova sul territorio. Noi stiamo riprendendo la storia di questo partito, ispirandoci ai valori di Sturzo e De Gasperi, ricontestualizzandola in chiave moderna. Grazie all’impegno in prima linea di uomini, giovani e donne stiamo progettando un futuro migliore per Partinico e per tutta la Sicilia".

"L’apertura della segreteria - dichiara la coordinatrice cittadina Adriana Canestrari - è la testimonianza vera e concreta della presenza viva e pulsante del partito e di un gruppo di persone che hanno a cuore la propria comunità, che credono in un progetto unico mettendo la propria esperienza, il proprio tempo, la propria professionalità e competenza a disposizione di un’idea che rappresenti una reale risoluzione dei problemi che da ormai troppo tempo stanno devastando la nostra realtà economica, sociale, culturale e politica. La segreteria sarà un luogo di aggregazione, di incontro del passato, del presente e del futuro, ma anche un posto di formazione e informazione politica per i giovani che vogliono avvicinarsi ai valori della Dc nuova".

"La Democrazia cristiana nuova continua il suo lavoro nel territorio. Questa sede - dichiara l'altro coordinatore cittadino, Vincenzo Sollena - vuole essere testimonianza viva del nostro partito nel territorio. Da qui porteremo avanti il lavoro che ci accompagnerà alle elezioni regionali e comunali. Insieme ai cittadini vogliamo costruire il futuro del nostro comune, inizieremo sin da subito a lavorare per la stesura del nostro programma che sarà un programma partecipato, sarà il nostro patto con i cittadini".