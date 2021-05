Formazione, M5S: "Centinaia di tirocinanti dell'Avviso 22 ancora non pagati"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Scandaloso che ancora centinaia di tirocinanti che hanno concluso il periodo di tirocinio in convenzione con la Regione Siciliana non siano stati ancora pagati. La situazione relativa ai pagamenti dei tirocinanti all'Avviso pubblico 22 è letteralmente imbarazzante dato che ci sono cittadini che hanno completato il percorso oltre un anno fa e non hanno ancora visto un solo euro. La Regione si doti di strumenti tecnologici e competenze affinché situazioni tanto incresciose non si verifichino più”. A dichiararlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle componenti della commissione Cultura, Formazione e Lavoro Roberta Schillaci, Nuccio Di Paola e Giovanni Di Caro a margine dell’audizione con Gaetano Sciacca, dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative in merito ai tirocini formativi dell’avviso n. 22 del 2018.

"La situazione è assolutamente preoccupante - spiegano i deputati - infatti l’ingegnere Sciacca che si è insediato da poco, ha riferito di aver trovato un dipartimento con personale di categoria A e B poco avvezzo all'utilizzo della piattaforma che gestisce pagamenti. Abbiamo chiesto un report sia sui pagamenti ancora da effettuare e un report su quante aziende hanno beneficiato del bonus tramutando il tirocinio in una vera assunzione. Lo strumento a nostro parere deve essere modificato sia nella stesura degli avvisi sia nella gestione, con introduzione di un monitoraggio puntuale con un occhio specifico ad un mercato del lavoro in continua evoluzione e stravolto da una pandemia che non accenna ad arretrare. Occorre che la Regione si doti in tempi urgenti di strumenti idonei per accelerare le procedure ed evitare simili incresciosi episodi”, concludono i deputati.