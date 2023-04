Tirocinanti ex avviso 22, Schillaci (m5s): "Appello a governo Schifani, non dimentichi questa vicenda"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Non siano i tirocinanti a pagare per le inadempienze della macchina burocratica e della maggioranza politica siciliana. Rivolgo l’ennesimo appello al governo Schifani per definire al meglio e in tempi rapidi l’annosa vicenda dei tirocinanti ex avviso 22 che hanno prestato la loro opera, gratuitamente e anche rimettendoci di tasca, per delle aziende individuate proprio dalla Regione. Non dimentichi questa vicenda”. A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 stelle Roberta Schillaci che in queste ore ha preso parte alla manifestazione indetta a Palermo di sostegno ai tirocinanti del cosiddetto ex avviso 22. “Non sono bastate – ricorda Schillaci – le decine di atti parlamentari che il Movimento 5 Stelle ha depositato a partire dallo scorso governo regionale e gli innumerevoli appelli dei rappresentanti di questi lavoratori per dipanare una questione che sembra chiara e cioè uno sfruttamento legalizzato dei lavoratori sotto l’egida della Regione Siciliana” – conclude Schillaci.