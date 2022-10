Terzo polo, nasce coordinamento distrettuale che comprende sei comuni del Palermitano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Simpatizzanti e iscritti al Terzo polo hanno dato vita un Coordinamento distrettuale che abbraccia i comuni di Termini Imerese, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Bagheria, Misilmeri e Villabate. Alla riunione erano presenti Claudio Merlino, consigliere comunale di Termini Imerese, Gioacchino Garbo, ex sindaco di Villabate, Angelo Gambino. ex amministratore di Misilmeri, Salvatore Fontana, giovane attivista del Terzo polo, Francesco Paolo Provino, Vincenzo Accurso, ex amministratore del comune di Casteldaccia, la commercialista Alessandra Iannì, il sindaco di Bagheria Fìlippo Maria Tripoli e la consigliera comunale Giusy Provino.

Nasce così il coordinamento distrettuale del Terzo polo. "Dopo le consultazione elettorali delle Politiche 2022 - si legge in una nota - è molto sentito il desiderio di dare vita ad un dibattito politico che rappresenti le necessità dei territori locali creando un ponte comunicativo con gli eventi della politica nazionale. Il Terzo polo rappresenta oggi una vera alternativa ai sovranismi e populismi. Professionisti, giovani, donne e semplici cittadini che si identificano nel linguaggio moderato e nella visione europea troveranno spazio per dialogare, progettare, riconquistare la necessaria fiducia nelle istituzione e nella politica".