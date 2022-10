Terza circoscrizione, Siragusa nominato vicepresidente della commissione Sport

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Terza circoscrizione nominato il consigliere Francesco Siragusa vicepresidente della II Commissione Sport. "Sono onorato - dice Siragusa - come vicepresidente della commissione Sport di dare il mio contributo mettendo a disposizione le mie conoscenze nel settore, insieme ai colleghi facente parte della commissione stessa, ringraziando tutti per la fiducia posta in me. Mi impegnerò per cercare di far crescere ancora di più la cultura e i valori dello sport nei nostri quartieri , perché lo sport è fondamentale per tutte le persone di ogni età ma in particolare per i giovani, sostenendo iniziative ed eventi nel settore stesso creando un legame sociale tra la gente. “Perche’ lo sport e vita” .