Terza circoscrizione, rientra in Forza Italia il vicepresidente Andrea Gulemi

E’ un ritorno alla casa madre quella di Andrea Gulemi, vice presidente della terza circoscrizione. In Forza Italia ha iniziato la sua attività politica con la prima elezione, nel 1997, alla terza Circoscrizione seguita altri tre mandati, sempre con Forza Italia nel 2001, 2007 e 2012.

Altra elezione nel 2017 quando si candidò alla presidenza della stessa circoscrizione con il sostegno di una coalizione di centro destra e ottenendo oltre 8 mila voti. Il ritorno tra gli azzurri segue quello di Antonio Santangelo, attuale presidente della terza circoscrizione, con cui ha da sempre lavorato in stretta sinergia.

"Forza Italia - afferma Gulemi, che nel 2017 ha aderito al gruppo 'Per il Decentramento' - è l’unica forza politica presente capillarmente nel territorio palermitano che può rimettere in piedi questa città lasciata in stato di abbandono dal sindaco Orlando e dalla sua pseudo maggioranza che lo sostiene. L’obiettivo che ci prefiggiamo è di far crescere il partito nella circoscrizione e nell’intero territorio palermitano per fare rinascere la città". Apprezzamento per il rientro di Gulemi in Forza Italia è stato espresso dal coordinatore regionale Gianfranco Miccichè.