Terrasini, Erminia Serio aderisce a Forza Italia

"Erminia Serio, consigliera comunale di Terrasini, aderisce a Forza Italia, sposando valori e progetto culturale, fondamento del nostro impegno civile e politico. Valori che, tra l'altro, sono in linea con tutte le grandi democrazie occidentali".

A darne notizia è il deputato di Forza Italia all'Ars, Edy Tamajo, che aggiunge: "Questa scelta da parte di Erminia Serio ci inorgoglisce poiché certifica e accresce linearità e coerenza degli azzurri, che in Sicilia ed a Palermo, in particolare modo, sono in continua crescita".

"In lei - conclude il parlamentare - ho apprezzato capacità, competenza e presenza sul territorio, come è sempre stata Forza Italia: forte, attrattiva, inclusiva e vicino alla gente. Ad Erminia, donna seria, di sani principi, di cultura cristiana e vicina al territorio, do il benvenuto in casa azzurri di Sicilia".