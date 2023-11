Termovalorizzatori, l'annuncio del ministro dell'Ambiente: "Schifani sarà nominato commissario"

"Nel primo decreto utile dove si dichiarerà ammissibile la norma ci sarà la nomina del presidente della Regione a commissario per la costruzione dei termovalorizzatori. La norma è stata scritta in raccordo con gli uffici della Regione. Il primo atto del nuovo commissario sarà definire il piano rifiuti affianco all'avvio delle procedure per i termovalorizzatori".

Lo ha detto il ministro per l'Ambiente e la Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso del meeting di Forza Italia giunto alla sua seconda giornata a Taormina. "La nomina a commissario per la costruzione dei termovalorizzatori e il piano rifiuti devono viaggiare insieme - ha aggiunto -. Tra me e Schifani c'è corrispondenza. Il primo atto che dovrà fare il commissario, se non lo farà l'Ars, sarà approvare il piano rifiuti. La nomina non risolve tutto per l'avvio dei termovalorizzatori: bisogna avere un piano rifiuti che prevede la raccolta differenziata con determinate caratteristiche perché nei termovalorizzatori non si può conferire qualsiasi cosa".