Termini Imerese, Salvo Messineo nominato coordinatore di Ora Sicilia

Ora Sicilia al centro ufficializza la prima nomina di coordinatore comunale nella provincia di Palermo. Si parte da Termini con Salvo Messineo, 45enne, dottore commercialista con un curriculum di valore sia professionale che politico, già consigliere e assessore comunale a Termini Imerese e presidente del collegio dei revisori, ha ricoperto l’incarico in qualità di coordinatore di Forza Italia per il quadriennio 2015-2019. Messineo adesso avrà il compito di contribuire all’espansione del progetto Ora Sicilia.

"Il progetto politico di Ora Sicilia al centro - dichiara l'onorevole Totò Lentini - parte dall’Assemblea regionale siciliana per espandersi in tutti i comuni della Sicilia facendo leva su principi cattolici, moderati, democratici e regionalistici per le grandi riforme. La scelta di Messineo di accettare la nomina a coordinatore della città di Termini Imerese è per noi un grande onore e un grande contributo per la crescita industriale e sociale di questo territorio".

"Sono davvero entusiasta - dichiara Messineo - di abbracciare questa famiglia e questa avvincente idea di Sicilia. Un progetto che ha acceso in me grandi stimoli sin dal primo momento: moderazione e regionalismo, principi in cui mi riconosco da sempre. Adesso arriva il momento di rimboccarsi le maniche e iniziare a lavorare senza sosta per rendere sempre più attrattivo e coinvolgente questo nuovo contenitore politico a partire da Termini Imerese comune industriale molto importante. Le prossime amministrative del 4 ottobre in tal senso saranno un bel banco di prova, ma siamo certi che puntare su Francesco Caratozzolo per la guida della nostra comunità si rivelerà una scelta vincente".