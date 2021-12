Prezzi dei terreni dimezzati nell'area industriale di Termini Imerese per attirare nuove imprese

I costi dei terreni industriali ex Asi nell'area industriale di Termini Imerese sono stati dimezzati. È la conseguenza di un emendamento voluto dai deputati regionali del Movimento 5 Stelle Ketty Damante e Luigi Sunseri approvato con la riforma dell’Irsap varata dall’Ars questa settimana. Lo stesso trattamento riguarda un'altra area di crisi complessa della Sicilia, quella di Gela. In futuro potrebbe aggiungersi anche quella di Siracusa.

“Si tratta di una notevole agevolazione - commentano Damante e Sunseri - per le imprese che intendono insediare attività produttive nelle due aree industriali e che ora potranno acquistare i terreni di proprietà regionale a prezzi molto più vantaggiosi, cioè con una riduzione del 50 per cento. Abbattere i costi per le aziende è un passo decisivo per rendere un territorio più attrattivo verso nuovi insediamenti produttivi e per incoraggiare gli imprenditori locali a non spostarsi altrove. I costi dei terreni, spesso fuori mercato o addirittura doppi rispetto a quelli di altre zone industriali vicine, rappresentavano un forte ostacolo per lo sviluppo".

"Abbiamo lottato - concludono i due parlamentari regionali pentastellati - per presentare più volte un emendamento che tagliasse questi costi e ne abbiamo sostenuto l’approvazione in commissione e in Aula. Le resistenze ingiustificate, persino da parte di questo governo regionale purtroppo incapace di programmazione, sono state superate e questo risultato dimostra che si può lavorare per agevolare gli attori economici, stimolare l’occupazione e mantenere la vocazione industriale di territori storicamente significativi per l'intera Sicilia".