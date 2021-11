Termini imerese, il consigliere Abbruscato aderisce a DiventeràBellissima

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lorella Abbruscato, consigliere comunale di Termini Imerese, ha annunciato la sua adesione a DiventeràBellissima. La notizia è stata comunicata in seguito a un suo incontro all'Ars con una delegazione del movimento politico, composta dal capogruppo Alessandro Aricò, dal coordinatore provinciale Angelo Pizzuto e dal commissario di Termini Imerese, Giuseppe Seminara. Dal partito sottolineano come "Lorella Abbruscato, nota per il suo stile affabile e garbato, in questi anni si sia contraddistinta in virtù del suo straordinario ed instancabile impegno nei confronti della Città di Termini Imerese, dove ha promosso e concretizzato numerose iniziative, tra cui soprattutto quelle in favore delle fasce di popolazione maggiormente umili, fragili e bisognose".

Sul suo approdo nel movimento guidato dal presidente Nello Musumeci, Abbruscato sottolinea: "Con grandissimo entusiasmo e profonde motivazioni inizio questa nuova avventura con il gruppo politico di DiventeràBellissima, partito che rappresenta in pieno i valori moderati e liberali del centrodestra, in cui credo fermamente". Nell’esprimere soddisfazione, il commissario Giuseppe Seminara afferma: "Quando qualche anno fa io e Lorella ci siamo conosciuti abbiamo da subito condiviso idee, proposte e progetti per Termini Imerese, manifestando una visione comune di una città più verde, più accogliente e più inclusiva. Dopo la sconfitta del centrodestra alle ultime elezioni comunali che, da liste differenti, ci hanno visti impegnati nella stessa coalizione, abbiamo comunque continuato a cooperare nella realizzazione di iniziative per lo sviluppo del territorio. Con il suo approdo a DiventeràBellissima si pongono solidissime basi nel processo di ricostruzione del circolo cittadino e inoltre il partito potrà portare avanti la sua azione politica anche all’interno del consiglio comunale".