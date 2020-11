Termini, nuova vita per l'ex scuola di via Sulla Cresta: 700 mila euro per la riqualificazione

"Sono stati aggiudicati i lavori da oltre 700 mila euro per la conversione dell'ex scuola di via Sulla Cresta, a Termini Imerese, in un moderno e funzionale complesso di edilizia residenziale pubblica. Da un immobile inutilizzato, ricaveremo nove alloggi per un duplice obiettivo: dare una casa alle famiglie che ne hanno diritto e attuare un'opera di risanamento urbano del centro storico di Termini". Lo annuncia l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, rendendo nota l'avvenuta aggiudicazione del recupero del complesso scolastico da parte dell'Iacp di Palermo. L'opera, dal valore di 751 mila euro, è stata assegnata alla ditta Zara srl con un ribasso del 28,091 per cento.

"Grazie al rinnovato slancio che il governo Musumeci ha impresso agli Istituti autonomi case popolari - sottolinea Falcone - anche a Termini Imerese prende corpo un'opera di indubbio valore infrastrutturale e sociale. Il progetto - spiega - prevede la riorganizzazione degli spazi dell'edificio, mantenendo le volumetrie esistenti e riqualificando una struttura caduta in disuso di cui sarà adesso l'Iacp ad occuparsi. Da enti inefficienti - conclude l'assessore - il governo Musumeci ha trasformato gli Iacp in uno strumento di buone politiche abitative e rilancio urbanistico".