Consiglio, Teresa Leto subentra a Fabrizio Ferrara: "Servono progetti concreti per i palermitani"

"Oggi inizia un nuovo percorso preceduto da un costante e appassionato impegno politico maturato negli anni. Sono consapevole del lavoro e delle responsabilità che comporta il ruolo che da oggi ricopro grazie al grande sostegno di quanti mi sono stati vicini e hanno creduto in me: a loro va la mia più sentita gratitudine e la promessa di un impegno ancora più forte. Non nascondo l’emozione che provo e ringrazio i colleghi per il caloroso benvenuto, in particolar modo il vicesindaco Carolina Varchi, Fabrizio Ferrara, il nostro capogruppo Giuseppe Milazzo ed i coordinatori regionali, provinciali e cittadini di Fratelli d’Italia. Sono certa di trovare in Consiglio disponibilità e collaborazione per realizzare progetti concreti in risposta ai bisogni e alle esigenze della nostra città e dei palermitani". Lo ha detto la neo consigliera Teresa Leto, subentrata ufficialmente oggi a Sala delle Lapidi al posto di Fabrizio Ferrara, eletto all'Ars, che nei giorni scorsi si è dimesso.