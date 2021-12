Un tenore come direttore artistico del Comune di Terrasini: "Già al lavoro per la festa degli schietti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È un tenore il neo direttore artistico del Comune di Terrasini, Nuccio Anselmo, a cui questa mattina- presso l'aula consiliare - è stato affidato ufficialmente l'incarico dal sindaco Giosué Maniaci. "Abbiamo già avuto modo - ha dichiarato il primo cittadino di Terrasini - di testare la professionalità e la caratura artistica, veramente rilevanti, di Nuccio Anselmo. Negli anni trascorsi- continua Maniaci- abbiamo collaborato per l'organizzazione del Terrasini Opera Festival, divenuto ormai appuntamento affezionato di cittadini e turisti, e di altri spettacoli di intrattenimento assolutamente di qualità. Riteniamo dunque che la sua figura, la sua professionalità, sia idonea a poterci garantire grandi risultati, sia in termini di qualità del calendario di appuntamenti proposti, sia in termini di flussi turistici attirati da questi eventi".

"Sono onorato di ricoprire questo ruolo nella mia città natale - dichiara Nuccio Anselmo, che si è esibito come solista tenore nei più svariati teatri italiani e internazionali, e che oggi è project manager- e sono già al lavoro per i prossimi eventi che avranno luogo nel Comune di Terrasini". Tra gli appuntamenti in programma, spicca in particolare "la festa degli schietti", unica nel suo genere, che si svolgerà durante le festività pasquali. "Abbiamo un obiettivo molto ambizioso- conclude- far sì che una cittadina come Terrasini venga associata anche alla grande musica e alla cultura in generale, e che questo attiri nuovi visitatori e turisti". Intanto, stanno già entrando nel vivo le manifestazioni natalizie, con eventi di folklore, cultura e musica classica, i mercatini natalizi e i tradizionali presepi che si possono visitare sulla via Di Stefano e tra le chiese della città.