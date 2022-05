La Giunta delibera i nuovi aumenti Irpef: "Cifre assurde e inconcepibili, in Consiglio ci opporremo"

Irpef, atto secondo. La Giunta Orlando non s'arrende e con un atto d'indirizzo, approvato stamattina, dà mandato agli uffici di portare in Consiglio la nuova delibera.

La modifica delle aliquote è una delle misure fondamentali per arrivare alla firma dell'accordo con lo Stato sul piano di riequilibrio. Ma per l'amministrazione Orlando si preannuncia una missione impossibile a meno di un mese dal voto, con una maggioranza ridotta all'osso e una prospettiva - l'aumento delle tasse - che non piace a nessuno dei ricandidati.

Anche perché nella nuova impostazione le aliquote sono pure più alte rispetto alla delibera già bocciata dal Consiglio. Nel 2022 si passerebbe quindi dallo 0,80% all'1,74% (anziché 1,56%), mentre nel 2023 è previsto l'1,92% (anziché l'1,72%). Il motivo lo spiega l'assessore al Bilancio Sergio Marino: "Le aliquote sono state rielaborate per garantire l'esenzione ai cittadini che hanno un reddito inferiore a 10 mila euro". A conti fatti, chi ha un reddito di 15 mila euro e adesso versa 120 euro all'anni di Irpef, arriverebbe a pagare 261 euro nel 2022 e 288 euro nel 2023. Somme che salirebbero a 435 euro per il 2022 e 480 euro per il 2023 per chi percepisce 25 mila euro annui. Chi infine ha un reddito di 35 mila euro supererebbe i 600 euro.

"Cifre assurde e inconcepibili" per l'opposizione. Non usano mezzi termini Fabrizio Ferrandelli e Ugo Forello, consiglieri uscenti entrambi ricandidati (il primo anche a sindaco), che si dicono pronti alle barricate: "Non permetteremo mai che le aliquote per i bienni 2022 e 2023 vengano raddoppiate, a maggior ragione dopo che il ministero dell'Interno ha bocciato il piano di riequilibrio perché i dati in esso inseriti (specie sulla riscossione) non sono corretti. La Giunta di Orlando e di chi oggi, in continuità, appoggia ed è candidato con Miceli (Catania, Sala e Giambrone), ha il coraggio di ripresentare la deliberazione sull'aumento dell’addizionale Irpef".

"La finalità - concludono Ferrandelli e Forello - è evidente: sfuggire dalla responsabilità di avere portato Palermo al dissesto funzionale e di avere creato, negli ultimi cinque anni, un buco finanziario di oltre oltre 300 milioni di euro per disallineamenti e perdite delle partecipate, accantonamento per il fondo rischi contenzioso e per i debiti fuori bilancio. Si vogliono celare i risultati di una cattiva amministrazione sulle tasche dei cittadini palermitani che già pagano le tasse. Palermo ha bisogno di cambiare, di voltare pagina rispetto a questo modo di fare politica approssimativo e dilettantistico. E' necessario avviare un’azione di profondo risanamento del sistema Palermo per evitare che i soldi dei cittadini vengano sperperati".