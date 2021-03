Nel 2021 la tassa sui rifiuti aumenterà: in 3 mesi discarica out, si profilano altri extra costi

Dalla seduta del Consiglio comunale convocata dal presidente Totò Orlando sul piano economico-finanziario della Tari escono fuori due novità che peseranno sulle tasche dei cittadini: la tassa sui rifiuti aumenterà e l'ampliamento della sesta vasca darà autonomia a Bellolampo per non più di tre mesi, anziché i sei previsti. Ciò significa che la Rap dovrà portare l'immondizia fuori dalla Sicilia.

Le parole pronunciate in Aula dal presidente dell'ex municipalizzata, Giuseppe Norata, spiazzano persino l'assessore all'Ambiente Sergio Marino. L'eponente della Giunta Orlando ha ammesso di "non sapere che situazione fosse così drammatica". Motivo per cui sarà adesso necessario, sostiene l'assessore, un confronto tra Comune e Rap sul Pef per cercare di recuperare gli extra costi.

Che la Tari potesse aumentare era già emerso alla fine dello scorso anno, quando la Rap ha presentato la proposta di Pef al Consiglio comunale. Nonostante le rassicurazioni del sindaco Orlando, l'aumento della Tari sembrava inevitabile. A fine gennaio poi lo stesso Marino non aveva escluso rincari, ma sperava che fossero "sopportabile per le tasche dei palermitani". Il punto è proprio questo: quanto peseranno le nuove tariffe?

In base ai parametri stabiliti dall'Arera (l'authority di regolazione per energia reti e ambiente), la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti non potranno costare più di 151,2 milioni. Finora il gettito Tari si è attestato a quota 119,4 milioni, ai quali vanno aggiunti i 23 milioni spesi da Rap lo scorso anno per portare la spazzatura in giro per la Sicilia dopo la saturazione di Bellolampo, che sin da subito saranno spalmati in tre anni. Per il 2021 la tassa è destinata a salire di altri 8 milioni, ma potrebbe salire ancora sen come ha detto in Aula il presidente Norata, la Rap sarà costretta a portare i rifiuti fuori dalla Sicilia.

Per avere un quadro definitivo sui conti bisogna prima approvare il Pef: Sala delle Lapidi non ha ancora ricevuto quello 2020 che era atteso entro lo scorso 31 dicembre, termine non perentorio secondo il sindaco. Senza il Pef 2020 non si può approvare quello del 2021, che ha come limite il 31 entro marzo. In bvase a quanto garantito l'assessore Marino, gli atti arriveranno in Aula nell'arco di una decina di giorni. "Se entro il 31 marzo non saranno votate anche le tariffe Tari 2021 - dice Ugo Forello (gruppo Oso) - si applicheranno automaticamente quelle del 2020 che prevedono un aumento del gettito. Significa che agli 8 milioni di extracosti si dovranno sommare i 23 milioni che nel 2020 hanno portato sul gettito a 143 milioni. Entro giugno i palermitani potrebbero quindi pagare un acconto con due rincari".

"Il Consiglio aspetta ancora il Pef 2020 - rimarca il capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Scarpinato -. Abbiamo appreso oggi che ci sarà un aumento della Tari, anche se il sindaco lo aveva negato, ed è evidente che le notizie sulla sesta vasca sono allarmanti: i palermitani dovranno sobbarcarsi altri extra costi, a fronte di un servizio che lascia a desiderare".